Ticketverkoop voor Hear Hear krijgt boost in laatste dagen voor het festival. — © TV Limburg

De ticketverkoop van het Hear Hear-festival in Hasselt kreeg de laatste dagen een enorme boost. De teller nadert de 15.000 verkochte tickets, een opsteker voor de organisatie die niet goed wist wat te verwachten. Hear Hear is dan ook een volledig nieuw concept op de Pukkelpopweide. Er wordt gemikt op de liefhebber van gitaarmuziek die zich te oud voelt voor de nieuwe lichting jonge artiesten op de huidige Pukkelpopaffiche, maar toch nog wil genieten van de typische Pukkelpopsfeer op de weide in Kiewit. En die doelgroep wacht blijkbaar wat langer om een ticket aan te schaffen.