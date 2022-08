Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk stranden in halve finales 100m vrije slag

Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk zijn er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag op het EK zwemmen in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Vanotterdijk zwom in de eerste halve finale naar de zesde stek, in 55.68. Dat was de 13e tijd in de halve finales. De 17-jarige Limburgse, bronzenmedaillewinnares op het EK voor junioren, was opgevist voor de halve finales aangezien er slechts twee zwemsters per land mochten deelnemen en de Hongaarse Nikoletta Padar forfait gaf. Vanotterdijk werd zesde in haar reeks in 55.95.

In de tweede halve finale tikte de 22-jarige Dumont als vijfde aan in 55.24, goed voor de 10e chrono van de 16 halvefinalisten. De Naamse bleef zo 34 honderdsten boven haar Belgisch record (54.90). Dumont eindigde eerder op de dag in haar reeks als vijfde in 55.18.

De scherpste chrono kwam op naam van de Française Charlotte Bonnet (53.56). De finale is vrijdag voorzien om 18u12.

