Maagverkleiningen bij minderjarigen: terugbetaling gerechtvaardigd voor ernstig lijden

Zo'n tienduizend 16- en 17-jarigen in ons land kampen met overgewicht. Ook in Limburg zien doktors het aantal tieners met een te hoog BMI toenemen. Omdat maagverkleiningen in België pas terugbetaald worden vanaf 18 jaar stellen heel wat tieners een operatie uit, ook al hebben ze ernstige medische problemen door hun overgewicht. Een gezondere levensstijl promoten blijft belangrijk, maar bij een deel van de zwaarlijvige tieners is een operatie de enige oplossing. Dat zegt Chirurg Amine Karimi van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij denkt dan ook dat een terugbetaling van een maagoperatie bij tieners in bepaalde gevallen gerechtvaardigd kan zijn.