Ineos-renner Laurens de Plus aangereden op training, schade valt mee: “Denk twee keer na of wacht vijf seconden”

Na Tiesj Benoot eerder deze week werd vandaag ook Laurens De Plus op training aangereden. De Oost-Vlaming kwam vooral met de schrik vrij maar roept toch op tot voorzichtigheid.

“Bedankt aan de bestuurder om mij langs achter aan te rijden”, reageerde De Plus via twitter. “Gelukkig met betere afloop dan mijn collega’s de afgelopen weken. Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker.”

De Plus kwam er vanaf met wat schaafwonden en een kaduke fiets. Het ongeval gebeurde op het grondgebied van Geraardsbergen. “Ik kom gelukkig met de bluts en de buil vrij”, voegde de renner eraan toe. “Het was een zeer triestig en spijtig ongeval. Een wagen probeerde mij voorbij te steken in de Onkerzelestraat waar geen fietspad ligt en heeft mij meegenomen langs achter. Ik heb een proces-verbaal laten opmaken maar het valt af te wachten of daar iets van zal komen. Ik roep chauffeurs op om twee keer na te denken of vijf seconden te wachten.”

Minder goed verging het eerder deze week Tiesj Benoot. De renner van Jumbo-Visma botste afgelopen maandag op training in Livigno tegen een wagen en hield er een breukje in een nekwervel aan over.

(gvdl)