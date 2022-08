Hasselt

Let op als je de afgelopen maand in Noord-Italië of Griekenland op vakantie bent geweest en bloed wilt geven. “In die regio’s zijn besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld, waardoor je 28 dagen moet wachten om te doneren”, zegt Véronique Van Gaever van het Rode Kruis. Het Westnijlvirus is het zoveelste obstakel voor de bloeddonatie.