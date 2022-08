Het was drie jaar geleden dat in augustus nog een veldparelmoervlinder in Vlaanderen werd aangetroffen. Dit keer op de mijnterril van Waterschei. — © RR

GENK

Op vijf augustus is op de Klaverberg aan de Terril van Waterschei een veldparelmoervlinder gespot. Dat is zeer uitzonderlijk. Toch is het geen goed nieuws, want dat is een gevolg van de opwarming van de aarde.