Dodelijk ongeval met fietser aan fietsoversteek op Bilzerweg in Zutendaal

Aan de fietsoversteekplaats op de Bilzerweg in Zutendaal is donderdagavond rond 18 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een fietser werd er geraakt door een voertuig. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren.

Voor de vaststellingen van het ongeval is de weg afgesloten tussen de Taunusweg en de Oosterring. De fietsoversteek ligt op de Bilzerweg (N730), net op de grens tussen Zutendaal en Bilzen, waar de snelheid beperkt is tot 70 km/u. Boven de oversteekplaats is verlichting aangebracht op zwart-gele verkeerspalen. De fietsers moeten er stoppen aan de haaientanden om te kijken of ze kunnen oversteken. Fietsers hebben geen voorrang aan de oversteekplaats.

Over de omstandigheden van de aanrijding van donderdagavond is nog niets bekend. Politie Carma is bezig met het onderzoek.

Aan de oversteekplaats is twee jaar geleden nog een ernstig ongeval gebeurd. Toen werd een fietsster die de weg overstak gegrepen door een motor.

De oversteekplaats staat geregeld ter discussie. Verkeer dat van de brug komt, kan pas vrij laat zien dat er fietsers oversteken. De weg nodigt ook uit om sneller te rijden dan de toegelaten 70 km/u. Bestuurders klagen dan weer dat er geregeld fietsers zijn die zomaar oversteken omdat ze onterecht denken dat ze er voorrang hebben.