Limburgse brandweercommandant over opflakkerende bosbranden in Frankrijk: “Smeult ondergronds verder, net als op Oudsberg”

“Een monster”, noemde een Franse brandweerchef de bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk, nabij Bordeaux. Verschillende Europese landen stuurden al versterking. Ook in juli woedde daar het vuur, en is het sinds dinsdag dus weer opgelaaid. “Het is nooit uitgedoofd, maar was er altijd ondergronds.” Ook bij ons kennen ze het fenomeen van een smeulend vuur onder de grond. “We zagen het onlangs nog in Oudsbergen. Net daarom vragen we altijd om geen afval achter te laten”, zegt de zonecommandant van Oost-Limburg.