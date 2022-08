‘Tien om te zien’ komt volgend jaar terug

De laatste opnames van ‘Tien om te zien’ zitten erop. Of toch voor dit seizoen. Want woensdagavond hadden presentatoren Willy Sommers, Anne De Baetzelier, Aaron Blommaert en Laura Tesoro goed nieuws te melden: het muziekprogramma komt volgend jaar terug.

Het is dit jaar de eerste keer sinds 2009 dat Tien om te zien zoals we het kennen op televisie te zien was. Vorig jaar kwam het populaire muziekprogramma voor het eerst terug, tijdens een eenmalige uitzending. Het succes bleek groot genoeg om er een vervolg aan te breien met meerdere afleveringen. Ook nu zet zich dat succes zich door, waarop VTM beslist heeft om volgend jaar opnieuw een seizoen te maken. Of dat er opnieuw in dezelfde vorm zal zijn, is nog niet beslist.