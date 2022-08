3X3 Lions op 3X3 EK tegen Azerbeidzjan en Nederland

De loting van het 3X3 EK bracht de 3X3 Lions in groep D en met Nederland en Azerbeidzjan. Het 3X3 EK gaat door van 9 tot 11 september in het Oostenrijkse Graz.

Na de vierde plaats op het WK in Antwerpen (juni) gaan de 3X3 Lions nu op het EK op zoek naar een medaille. De 3X3 Lions zitten in poule D met Azerbeidzjan en Nederland. Van de vier poules van drie is de top-twee gekwalificeerd voor de kwartfinales. Vanaf dat moment wordt met een knock-out fase gespeeld. De selectie is nog niet gekend maar zal ook dit keer weer bestaan uit vele spelers van Team Antwerp (worldranking 3). België staat zesde op de wereldranking, Nederland zevende en Azerbeidzjan 76ste.

Caspar Augustijnen, Bryan De Valck, Nick Celis, Dennis Donkor, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort behoren tot de grootste kanshebbers. Maxime Depuydt, die in Antwerpen op het WK van de partij was, zal waarschijnlijk niet kunnen deelnemen. Hij zit dan in volle voorbereiding met zijn team Luik op een nieuwe campagne in de BNXT League. De 3X3 Cats, die bij hun debuut op het WK na een knap parcours de kwartfinale bereikten, konden zich niet kwalificeren voor het 3X3 in het Oostenrijkse Graz (9-11 september).