Een 52-jarige bestuurder uit Oudsbergen met rijverbod is voor de tweede keer betrapt tijdens een rit met de auto. Hij werd woensdag uit het verkeer gehaald op de Europarklaan in Houthalen. De man heeft een rijverbod tot 2024. Het parket Limburg heeft de auto van de laten immobiliseren. Wanneer hij na afloop van het rijverbod weer wil rijden, zal dit enkel kunnen in een auto met alcoholslot.

maw