Drie opgefokte bromfietsen uit verkeer gehaald

Bij een verkeersactie tegen overlast door bromfietsen heeft de politie drie opgefokte bromfietsen uit het verkeer laten halen. Een bromfiets werd aan de ketting gelegd omdat die niet was ingeschreven, zonder verzekering reed en de bestuurder had geen rijbewijs. Een motorrijder kreeg een pv omdat die niet in orde was met de beschermende kledij en hij reed ook veel te snel. De politie Carma controleerde dinsdag tussen 14 en 17 uur in de gemeenten Oudsbergen, As, Zutendaal en Genk.

