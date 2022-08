Het chocolademerk Quix krijgt een tweede leven in Michigan. — © rr

Dilsen-Stokkem/Detroit

Na de stopzetting van de productie leek het over en uit voor het Dilsense chocolademerk Quix. Tot nu. Een telg van de familie neemt de draad weer op. Niet in Lanklaar, wel in het Amerikaanse Michigan. “Wat ik het meest miste, maak ik nu zelf.”