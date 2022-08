Iedereen in het kleine Groothertogdom Luxemburg wéét ervan, maar iedereen zwijgt erover: het turbulente liefdesleven van prins Louis. De zoon van groothertog Henri was een jonge, ongehuwde vader die zijn rechten op de troon opgaf voor het huwelijksgeluk. Na een vechtscheiding was hij klaar om een tweede keer te trouwen. Maar plots werd die verloving afgebroken.