Deelnemers riskeren hun leven in ‘America‘s got talent: extreme’: man raakt blijvend verlamd

Ook dit programma komt uit de koker van jurylid Simon Cowell. Die merkte de afgelopen vijftien jaar dat het bekende Got talent-format ook zijn beperkingen had. Door steeds in theaterzalen of televisiestudio’s te filmen was het onmogelijk om supergrote acts op te voeren. Denk aan acts met professionele stunt-skateboarders, menselijke kanonballen, motorcrossers, stuntmannen en gevaarlijke acts op een trapeze. Die krijgen voortaan een plekje in deze spin-off, die alleen maar buitensporige en verbluffende acts van enorme omvang bevat. Simon Cowell jureert naast WWE-superster Nikki Bella en motorcross- en rallycoureur Travis Pastrana.

De opnames verliepen al bij al vlot, de repetities helemaal niet. Kandidaat Jonathan Goodwin, die eerder al opdook in de gewone Got talent-reeks, raakte blijvend verlamd toen hij oefende voor zijn nieuwe gevaarlijke act. Hij hing ondersteboven in een dwangbuis en moest eruit geraken terwijl twee auto‘s naast hem heen en weer slingerden. De timing was echter niet goed en de auto’s kwamen met elkaar in botsing. De botsing veroorzaakte een explosie en Jonathan raakte daarbij zwaargewond. Hij bracht liefst vier maanden door in het ziekenhuis. De man zit sinds sindsdien in een rolstoel omdat hij vanaf zijn middel verlamd is. “Enkel een mirakeloplossing, een soort stamceloperatie of een of andere wonderuitvinding, zal hem ooit weer kunnen doen lopen”, aldus Jonathan’s verloofde, actrice Amanda Abbington die we vooral kennen als Mary Watson uit de BBC-reeks Sherlock. Geschrokken door de impact van het ongeval lagen de repetities enkele maanden stil, maar ook in Amerika is het credo: “the show must go on”.

Verwacht je in deze eerste aflevering onder meer aan Aaron Evans. Drie racewagens komen met hoge snelheid op hem afgereden. Een milliseconde voordat een frontale botsing met Aaron plaatsheeft, springt hij over de McLaren-auto‘s. Ook tonen de heren van Joogsquad hoe je op een surfplank over brandend water kan surfen.

America‘s got talent: extreme, VTM 2, 20.35u