In januari de gevangenis verlaten, vijf maanden later loopt Hasseltse dealer weer tegen de lamp

Intussen zit de verdachte weer terug achter de tralies in Hasselt. De politie controleerde hem in de Gaarveldstraat nadat hij zich verdacht gedroeg. Hij was in het bezig van cocaïne en 350 euro cash. Een huiszoeking leverde 275 XTC-pillen, 4 gsm’s, honderd lege gripzakjes op en 1.200 euro cash die verborgen lag in een kleerkast. “Ik kon mijn afbetalingsplan niet meer nakomen. Mijn huisbaas dreigde me buiten te gooien. En toen kreeg ik het voorstel om opnieuw te beginnen dealen.” Uit onderzoek bleek dat hij opnieuw drugs begon te verkopen vlak nadat hij de vorige keer de gevangenis had verlaten. Het parket vorderde 18 maanden cel en 8.000 euro boete voor de verdachte die al over een rijkelijk gevuld strafblad beschikt. De verdediging vroeg in de Hasseltse correctionele rechtbank om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. De Hasselaar stelde nu bij zijn moeder terecht te kunnen. “Ik ga niet in herhaling vallen”, probeerde hij de rechter te overtuigen. Het vonnis volgt nog deze maand.