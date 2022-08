Grootste kerncentrale van Oekraïne opnieuw gebombardeerd: Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar

Er is donderdag opnieuw met artillerie geschoten in de richting van de veiligheidszone rond de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Oekraïne en Europa. Dat zegt een verantwoordelijke van de pro-Russische bezettingsmacht.

De strijdende partijen wijzen elkaar opnieuw met de vinger. Volgens Vladimir Rogov, lid van de administratie die geïnstalleerd werd door de Russische bezetter in de regio, zijn het de “militanten van de Oekraïense president Volodimir Zelenski” geweest die op de centrale geschoten hebben. De Oekraïense operator van de kerncentrale heeft het over vijf beschietingen van Russische kant in de buurt van een opslagplaats met radioactieve substanties.

Volgens Jevgeni Balitski, hoofd van de door Moskou aangestelde militaire en civiele autoriteiten, is er geen enkel radioactief lek ontdekt en is het stralingsniveau “normaal”. Ook vorige week al waren er twee bombardementen op de centrale. Het oorlogsgeweld in de buurt van de centrale leidt tot ongerustheid in de internationale gemeenschap over een mogelijke kernramp.