Rage Against The Machine moet concert in Sportpaleis cancelen

Geen Rage Against The Machine in het Sportpaleis op 1 september. De band moet hun concerten in augustus en september annuleren. Frontman Zack de la Rocha moet verstek geven om medische redenen.

“Op medisch aanraden heeft Zack de la Rocha het advies gekregen om de augustus en september-concerten van de tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa niet door te laten gaan”, klinkt de reactie van de Killing in the name-band. “Het is met grote ontgoocheling dat we deze annulatie aankondigen.”

Ze werken wel nog hun concerten af die op Madison Square Garden in New York gepland staan op 11, 12 en 14 augustus. “Zack moet daarna terug naar huis keren voor rust en herstel. De vluchten, reistijden, en het rigoureuze schema in Groot-Brittannië en Europa vormen gewoonweg een te groot risico voor volledig herstel. Het spijt ons oprecht voor alle fans die jaren hebben gewacht en gehoopt hadden Rage terug te zien.”

Het was geleden van 2011 dat de band op tour trok. Mensen die een ticket hebben, worden persoonlijk gecontacteerd. Of er een nieuwe datum komt, is nog niet duidelijk.