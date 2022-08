Hebben de beloften van Anderlecht hun ervaren leider gevonden? David Hubert (34) op weg naar U23 van paars-wit

Anderlecht zocht een ervaren pion om zijn beloftenploeg in 1B te versterken en heeft die gevonden. David Hubert (34) is op weg naar de paars-witte U23. De middenvelder ligt nog 1 jaar onder contract bij Zulte Waregem, maar mag daar vertrekken.

Hij moet bij de RSCA-youngsters de gids worden in de Challenger Pro League, want het is bij die U23 toegelaten om één dertiger op te stellen. Het jonge Anderlecht begint dit weekend aan de competitie tegen Deinze.

Eerder polste paars-wit ook andere spelers met vele jaren op teller. Guillaume Gillet werd evenwel assistent van Felice Mazzu en Jérémy Taravel verkoos uiteindelijk om te stoppen met voetballen.

Ervaring heeft de 34-jarige middenvelder genoeg. Hubert speelde eerder ook voor OHL, AA Gent, Moeskroen, Waasland-Beveren, Hapoel Beer-Sheva en KRC Genk. Met die laatste ploeg werd hij zelfs landskampioen. Daarnaast verzamelde hij ook nog eens twee caps voor de Rode Duivels. (pjc, jug)