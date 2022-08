Sint-Truiden

Wat in 1947 begon als een ‘matchke voor de fun’, groeide snel uit tot een Limburgse topclub in de basketbalwereld. Ludo Van Beeck is reeds zestig jaar lang gepassioneerd lid van KSTBB. Samen met veel (oud-)spelers viert hij het komende weekend het 75-jarig bestaan van de club. “Ik ben net zo oud als de club, dus het wordt tijd om de fakkel door te geven”, klinkt het.