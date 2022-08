Zo veel kost een nachtje slapen bij Vlamingen in Frankrijk, bekend uit datingprogramma ‘B&B zoekt lief’

Net als gastvrouw An Lemmens romances zien ontluiken in het VTM-programma B&B zoekt lief, is vertederend. Zélf met je lief een overnachting boeken in diezelfde etablissementen, kan misschien een romantische toets geven aan je eigen liefdesleven. Wij zetten de B&B’s, bekend van televisie, op een rij en keken wat een nachtje kost.

Château de Gipières, Montbrun-les-Bains

Isabel Van Ootegem

Op dit gigantisch kasteeldomein heb je een schitterend zicht op de iconische berg Mont-Ventoux: ideaal als jullie sportieve types zijn en een beklimming op de vakantieplanning willen plaatsen. Je kunt nadien een frisse duik nemen in het ruime zwembad. Culinair genieten kan onder meer in restaurant L’O des Sources, net naast de B&B.

Prijs: voor een nachtje in september betaal je gemiddeld 111 euro via Booking.com. In de eerste week zijn er nog opties, wil je er in een weekend heen dan moet je kiezen voor 24 en 25 september. De prijs ligt dan iets lager met 90 euro per nacht. Voor een specifiekere prijsaanvraag, kun je via een aanvraagformulier info vragen.

www.chateaudesgipieres.com

La Résidence de Gérard, Montréal

Marc Brans

In hun beoordelingen zijn mensen die er eerder verbleven enthousiast over het verzorgde ontbijt, de prachtige tuin, het uitzicht en het uitnodigende zwembad. “Een totaalpakket”, aldus een tevreden Duitse vrouw. Ook omschreven gasten hun vakantie op deze plek als bijzonder ontspannend.

Prijs: vanaf 150 euro per nacht cocoon je er samen in een kamer voor twee personen, zo staat vermeld op de officiële site. De luxueuzere kamer kost 170 euro per nacht. In september zijn er nog data vrij voor snelle beslissers.

www.laresidencedegerard.com

Au charme du Presbytère, Vicq

Dirk Vermoesen

Hier overnacht je vlak onder de kerktoren in een authentieke pastorie uit 1788. Verken de omgeving langs het kabbelend beekje, de Malleveaux, en schuif later gerust aan tafel om te proeven van de puurheid die de keuken op het bord tovert. Voorgangers zijn alvast vol lof: “Koken is de gastheer zijn passie en dat beleef je”, aldus een review op Tripadvisor.

Prijs: voor de kamer die de naam Levenskracht meekreeg, betaal je 85 euro per nacht. Je moet ze wel samen boeken met de kamer die Ademkracht heet, die 110 euro kost. Ook de andere kamers krijg je vanaf 110 euro. Blijf je maar één nachtje, dan komt er wel 15 euro bij de prijs .En vanaf vier nachten betaal je maar 105 euro per nacht. Om te checken of er nog beschikbare kamers zijn op de gewenste data, dien je een mailtje te sturen.

aucharmedupresbytere.fr

Domaine La Broutie, Maleville

Arno Permentier

Over de ligging hoef je je geen zorgen te maken. Het is prachtig vertoeven te midden van de Gorges d’Aveyron. En je kunt er zelfs een trouwfeest organiseren. De kernwaarden van deze B&B? De gasten ontvangen in een familiaal kader met authenticiteit en warmte. Die visie vertaalt zich sinds de recente renovatie in een ambachtelijk decor met moderne accenten. Het uitzicht? “Onbeschrijfelijk”, volgens een blije gast.

Prijs: voor de kleinste kamer van 50 vierkante meter, Gîte Georgeou, waar twee tot vier personen kunnen slapen, betaal je 1.200 euro per week. Je betaalt 100 euro bij voor de eindschoonmaak. Reserveren gebeurt bij voorkeur telefonisch of via mail.

nl.domainebroutie.com

Domaine de Gigan, Coulx

Kaylee Hopchet

Er valt van alles te beleven als je het domein, waar je kunt barbecueën op je eigen stenen BBQ, verlaat. Je ontdekt de streek makkelijk langs gezellige wandelpaden en komt hier en daar een meertje tegen. Voor een uitstap kan je onder meer naar het bruisende Villeneuve-sur-Lot, een stad met tal van cafeetjes en lokale winkels. Op de rivier Lot, een kwartiertje van de verblijfsplek met vijf sterren op Tripadvisor, kun je in een kano stappen voor een namiddag waterpret.

Prijs:de minimale verblijfsduur is één week. Als je dit jaar nog wilt gaan, moet je snel zijn. Enkel de eerste week van september in het verblijf Le fourneau, een voormalig bakkershuisje op het domein, staat nog open. We berekenden de prijs tussen 2 en 9 september en kwamen uit op 1.254 euro.

www.domainedegigan.com

Chateau Le Risdoux, Vireux-Wallerand

Nicolas van Rompaey

Of je nu een bijzondere verjaardag wilt vieren met wat gezelschap of een huwelijk: hier kan het pal in de charme van de Franse Ardennen, langs de oever van de Maas. “Een fantastische vakantieweek op het kasteel”, schrijft een tevreden gast uit Brugge als beoordeling. Je hoeft het niet per se groots te zien. Ook voor een uitje met twee kun je erheen. Slaap bijvoorbeeld in het voormalige kapelletje, met privéterras dat zicht biedt op de vallei.

Prijs: de eigenaar heeft graag dat je minstens twee dagen op het domein verblijft. Als we via de site een korter verblijf van een nacht simuleren, vinden we momenteel geen opties. De goedkoopste kamer - gîte la chapelle - is eind september nog beschikbaar voor 400 euro voor twee nachten. Er is nog meer beschikbaarheid voor wie er de nazomer wilt spenderen, maar de prijzen liggen hoger. Wil je in het kasteel zelf overnachten, dan loopt de prijs voor drie nachten snel op naar 2.000 euro. Je kunt de som dan wel delen door 20 à 22 gasten.

www.chateaulerisdoux.fr