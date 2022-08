WELLEN

In de Daalstraat in Ulbeek raakte donderdag om 14.30 uur de 33-jarige passagier D.B. uit Bilzen gewond bij een ongeval. De bestuurder uit Maastricht moest naar eigen zeggen een uitwijkmanoeuvre maken en is tegen een boom beland. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De wagen liep zware averij op en moest worden getakeld. ( jcr)