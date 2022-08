Belg compleet verrast op vakantie: “Plots zat ik op een boot met koning Filip en zijn gezin”

Gigantische verrassing voor een Belg op vakantie in Kroatië: plots deelde hij er een bootje met de koning en de koningin. “Ik had een stem gehoord die ik kende”, vertelt hij bij RTL.

Het Paleis wil niet bevestigen dat koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen op vakantie zijn op het Kroatische eiland Mijet - “Wij geven geen uitleg over hun privéverplaatsingen”, klinkt het - maar de foto’s die een kijker van RTL aan de zender bezorgde laten er geen twijfel over bestaan. “Ik had een stem gehoord die ik kende”, zegt de Belg. “En ik heb de koningin meteen herkend.

Mijet is een van de meest populaire nationale parken van Kroatië.