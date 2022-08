Neoprof Axel Zingle wint kletsnatte openingsrit Arctic Race of Norway

De Franse neoprof Axel Zingle (Cofidis) heeft de kletsnatte openingsetappe gewonnen van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Noorwegen. Hij was de snelste in de sprint bergop van een uitgedund peloton, waarin Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) vierde werd.

De openingsetappe van de Arctic Race, goed voor 186 kilometer rond start- en aankomstplaats Mo i Rana, werd geteisterd door kletsnat en koud rotweer. Ondanks die weersomstandigheden en drie beklimmingen onderweg leek het vooraf een dag voor de sprinters te gaan worden. Met een vroege vlucht van vijf, met daarin de Belg Aaron Van Poucke, en de controle van het peloton achter hun rug, ontwikkelde het wedstrijdverhaal zich ook als een typische sprintersrit.

LEES OOK. Het bestaat dus nog! Regen en koude ‘teistert’ Arctic Race of Norway

Dylan Groenewegen was de bekendste sprinter aan de start, maar ook Intermarché-Wanty-Gobert geloofde in de kansen van Quinten Hermans. De Belgische ploeg zette een mannetje bij in de achtervolging op de vijf koplopers, die in de laatste dertig kilometer beetje bij beetje weer werden opgeslokt door het peloton. In de lastige slotfase dunden Team DSM en de thuisrijders van Uno-X het peloton uit, maar een late uitvalpoging van hun vooruitgeschoven pionnen slaagde niet.

In de lastige, oplopende slotkilometer kwam er geen lijn in de sprint, waarin de 23-jarige Zingle als een duiveltje uit een doosje uit het peloton wegschoot. Hij pakte zijn tweede profzege met een seconde voorsprong op de nummers 2 en 3, de Kazachse Astana-stagiair Gleb Syritsa en de Fransman Mathieu Burgaudeau. Limburger Amaury Capiot was de beste Belg op de vierde plaats.

Zingle is ook meteen de eerste leider in het algemene klassement.