Pech voor de Belgen! Jos Verlooy valt op WK jumping

De Belgen zijn in het Deense Herning niet goed gestart aan de tweede dag van het wereldkampioenschap jumping. Nicola Philippaerts liet als startruiter een balk vallen op de allerlaatste hindernis en Jos Verlooy viel van zijn paard toen het weigerde de tweede hindernis van de driesprong te nemen.

Nicola Philippaerts leek donderdag met zijn 12-jarige merrie Katanga goed op weg om met een nulronde de succesrijke eerste dag van het WK het gewenste vervolg te geven, maar tikte de laatste balk van de allerlaatste oxer uit de lepels, waardoor hij toch nog vier strafpunten opliep.

Vervolgens nam Jos Verlooy met de 14-jarige ruin Igor een moeilijke start, maar vanaf de derde sprong leek het duo in zijn normale ritme te komen. Bij de negende hindernis, de driesprong, liep het helemaal fout. Igor weigerde abrupt de middelste hindernis te nemen en schudde zijn ruiter van de rug.

Dit alles hoeft nog geen drama te betekenen voor het Belgische team, maar dan moeten Jérôme Guéry, met Quel Homme, en Gregory Wathelet, met Nevados, best wel de nul te houden. Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs is een plaats in de top zes nodig.

