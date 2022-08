Geen enkele Belgische klimmer plaatst zich voor halve finales bouldering op EK in Munchen

Op de Europese kampioenschappen klimmen in het Duitse München is er geen enkele Belg in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales bouldering. Simon Lorenzi, Nicolas Collin en Hannes Van Duysen geraakten niet door de kwalificaties met respectievelijk een 12e plaats in groep A, en een 14e en 21e plaats in groep B.