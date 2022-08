Genkse cocaïnedealer levert pakketjes met fiets: “82 afnemers bestelden wekelijks”

Een Genkenaar (24) riskeert 3 jaar cel voor grootschalige handel in cocaïne in de wijk waar hij woonde. “Eerst nam ik stiekem de auto van mijn mama, nadien reed ik gewoon met de fiets”, zo klonk het.

De bal ging aan het rollen nadat er niet een maar twee tips binnenkwamen over de cocaïnehandel van de 24-jarige man in een Genkse wijk. De eerste tip ging over de Mercedes en BMW van zijn moeder en zus waarmee de dealer zijn pakketjes rondbracht. De tweede tip kwam van een vrouw die genoeg had van het druggebruik van haar echtgenoot. Zij verklaarde dat haar man zijn cocaïne kocht bij de twintiger en af en toe thuis liet leveren.

Op basis van die informatie werd er op 6 augustus 2021 een observatie uitgevoerd waarbij er om 19 uur vastgesteld werd hoe de twintiger een pakketje uitwisselde en cash geld in de plaats kreeg. “In oktober veranderde hij zijn modus operandi en liet hij de auto’s waarmee hij eerst rondreed thuis. Toen nam hij gewoon zijn fiets om de wijk rond te rijden”, aldus de aanklager.

82 afnemers

Uit telefonieonderzoek bleek dat de man twee oproepnummers op naam van iemand anders gebruikte. De tap die op de telefoonnummers uitgevoerd werd, was ook zeer duidelijk. “Hij had minstens 82 verschillende contactpersonen die elk minstens een keer per week cocaïne bij hem kochten. Het ging telkens om hoeveelheden tussen een halve en vijf gram”, zo sprak de aanklager.

De man zou bovendien ook af en toe samengewerkt hebben met iemand die hem in contact bracht met afnemers in ruil voor commissie op de verkopen.

Grote dealer

De 24-jarige dealer gaf toe dat hij drugs aan de man bracht, maar kon het niet laten om de feiten te minimaliseren. “Ik heb wel eens een klein beetje verkocht, ja…”, gaf hij schoorvoetend toe. “Een klein beetje veel, zeker”, zo klonk het antwoord van de rechter. “Het gaat om enkele honderden grammen per week. Ik noem u een grote dealer.”

De twintiger werd verder ook gelinkt aan een gevangene waarvoor hij een deal van 1 kilogram cocaïne moest regelen. “Hij zou ook hasj en marihuana hebben binnengesmokkeld in de gevangenis toen hij zijn kameraad ging bezoeken”, verklaarder de procureur. Zowel de twintiger als de gevangene ontkennen deze beschuldigingen.

3 jaar cel

De twintiger is niet aan zijn proefstuk toe en werd eerder al veroordeeld tot 30 maanden voor soortgelijke feiten. De procureur eist dan ook een celstraf van drie jaar en een geldboete van 16.000 euro.

De gevangene waarvoor hij volgens de procureur een extra deal moest sluiten riskeert 2 jaar cel een 12.000 euro boete. De tussenpersoon die enkele afnemers ronselde moet vrezen voor 18 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro.

In totaal vraagt de procureur een verbeurdverklaring van 186.000 euro. De advocaat van de twintiger – die momenteel in de gevangenis van Lantin verblijft - vraagt een straf met uitstel.

Vonnis volgt op 6 september