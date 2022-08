Houthalen-Helchteren

De overgrote meerderheid van de Limburgse bedrijven is op de een of andere manier bezig met duurzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van VKW Limburg en Unizo Limburg. “Duurzaamheid sijpelt door in alle geledingen van het bedrijfsleven”, zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg.