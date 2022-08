De vijf mooiste (én vlakke) fietsroutes door de heide: geniet van de paarse pracht in Limburg

De heide staat in bloei en dat betekent dat verschillende plekjes in Limburg weer paars kleuren. Wil je die paarse pracht gaan bewonderen? Deze vlakke fietsroutes leiden je dwars door het kleurrijke landschap.

1. Glooiende heidelandschappen

Deze vlakke fietsroute neemt je mee door De Wijers, waar naast veel vijvers ook zandvlaktes, bossen, groene weides én heidelandschappen te zien zijn. Onderweg spot je de meest waardevolle paarse plekjes en fiets je door De Teut en Ten Haagdoornheide, hét gebied bij uitstek om te fietsen door de heide.

Afstand? 28 km

Vertrek- en aankomstpunt? Domein Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat z/n in Houthalen-Helchteren

Parking? Parking Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat 7 in Houthalen-Helchteren

Knooppunten? 75-317-316-300-305-79-74-75

Meer info?www.visitlimburg.be/nl/route/glooiende-heidelandschappen-en-zandvlaktes

© BELGAIMAGE

2. Verrassende vergezichten

Van de Cosmodrome fiets je Nationaal Park Hoge Kempen binnen. De dennenbossen maken al snel plaats voor de heidegebieden van de Mechelse Heide. De route is voornamelijk vlak, met hier en daar enkele pittige klimmetjes. Maar die zijn het helemaal waard, want tussen knooppunt 550 en 551 geniet je van het beste zicht op de paarse pracht.

Afstand? 57 km

Vertrek- en aankomstpunt? Toegangspoort Kattevennen, Planetariumweg 19 in Genk

Parking? Parking Kattevennen ligt vlak bij het vertrekpunt

Knooppunten? 30-535-565-551-550-61-63-140-131-558-65-62-532-64-251-534-29-30

Meer info?www.visitlimburg.be/nl/route/verrassende-vergezichten

De Mechelse Heide. — © RR

Het kloppend hart van de Hoge Kempen

Van het station van As fiets je door bossen en langs de oude mijnsite in Waterschei richting Zutendaal. Verderop bij Fietsen door de Heide trekt het landschap zich helemaal open. Hier geniet je van een prachtig uitzicht op de kleurrijke heide. Tip: bij zonsopgang is deze fietsroute nóg mooier.

Afstand? 38 km

Vertrek- en aankomstpunt? Station As, Stationsstraat 124 in As

Parking? Parking Station As, Stationsstraat 126 in As

Knooppunten? 41-40-39-512-508-509-250-30-535-534-251-252-550-551-565-41

Meer info?www.visitlimburg.be/nl/route/het-kloppend-hart-van-de-hoge-kempen

Fietsen door de Heide. — © Luc Daelemans

4. Kempenroute

Een gevarieerde route voor de langeafstandsfietser. De Kempenroute verbindt Terhills, toegangspoort van Nationaal Park Hoge Kempen, met de stad Antwerpen. Onderweg fiets je niet alleen langs het prachtige Fietsen door de Heide, maar ook Fietsen door het Water én Fietsen door de Bomen liggen op de route.

Afstand? 116 km

Vertrek- en aankomstpunt? Visit Maasmechelen, Zetellaan 35 in Maasmechelen

Parking? Parking Visit Maasmechelen

Knooppunten? 56-55-502-60-61-550-551-565-41-40-39-512-508-509-73-548-74-79-305-300-316-311-307-518-310-341-342-554-555-277-275-275-272-255-264-552-552-266-268-267-260-75

Meer info?www.visitlimburg.be/nl/route/kempenroute

© RR

5. Kazen en glas blazen

Ook in het noorden van Limburg kan je de bloeiende heide spotten. Fiets door bossen, uitgestrekte akkers, weilanden en veel paars. Onderweg kan je proeven van streekproducten zoals een Achelse trappist en ambachtelijke kazen.

Afstand? 61 km

Vertrek- en aankomstpunt? Achelse Kluis, De Kluis 1 in Hamont-Achel

Parking? Parkeergelegenheid vlak bij het startpunt

Knooppunten? 217-36-38-216-215-542-568-541-563-564-220-220-241-241-253-229-229-224- 230-227-226-225-222-219-218-217

Meer info? www.visitlimburg.be/nl/route/kazen-en-glas-blazen