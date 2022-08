UCI schorst Italiaan van Astana voor één jaar, renner onmiddellijk ontslagen

Michele Gazzoli (23) mag tot 9 augustus van volgend jaar niet koersen. De Italiaan werd tijdens de Ronde van de Algarve in februari betrapt op de aanwezigheid van een verboden stof in zijn lichaam. Het zou gaan om een onvrijwillige inbreuk waardoor de nummer vier van het beloften-WK in Leuven er vanaf komt met een schorsing van één jaar. Zijn werkgever Astana heeft hem inmiddels aan de kant geschoven.

Gazzoli maakte dit jaar zijn profdebuut bij Astana Qazaqstan. Tijdens de Ronde van de Algarve werd er echter een verboden product - Tuaminoheptane - in zijn lichaam aangetroffen. Volgens de renner ging het om een niet-intentionele inname van de stof na het gebruik van een neusspray die hij buiten weten van de medische staf van het team had aangekocht.

De UCI heeft het dossier geklasseerd als een “onvrijwillige inbreuk”. Daarom werd slechts een straf van één jaar uitgesproken en werden bij Gazzoli enkel de resultaten van de Ronde van de Algarve geschrapt. Astana heeft het contract met de Italiaan met de renner meteen ontbonden. (gvdl)