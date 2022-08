Het bestaat dus nog! Regen en koude ‘teistert’ Arctic Race of Norway

Het Tourpeloton telde tussen Kopenhagen en Parijs letterlijk een handvol druppels maar ook sindsdien zijn de klimatologische omstandigheden voor de renners er niet op veranderd: heet, heter, heetst.

Maar niet voor wie in de Arctic Race of Norway aan het fietsen is. Vanmiddag startte in Mo i Rana de eerste etappe. Dat het stadje iets zuidelijk van de poolcirkel ligt, hebben de renners aan den lijve ondervonden. Regen aangevuld met een stevige en vooral koude bries zorgden ervoor dat het aanwezige peloton zich flink had ingeduffeld. En dat leverde toch wel enkele nostalgische beelden op die deden terugdenken aan lang vervlogen tijden toen er nog in de regen werd gekoerst.

De organisatie had er dan ook op aangedrongen dat de teams enkele echte Vikingen naar het noorden van Noorwegen zou afvaardigen. En daar hebben de teams gehoor aan gegeven.