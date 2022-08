Lommelse BMX’er ziet carrière mislukken waardoor hij begint te drinken en vriendin wurgt

De feiten dateren van de nacht van 22 op 23 mei van dit jaar na een banale ruzie. Het koppel had te veel gedronken tijdens een communiefeest de avond voordien. Om 2 uur ’s nachts, toen ze terug thuiskwamen, liep het uit de hand. “Ik ben haar beginnen wurgen”, zo gaf de man toe voor de Tongerse rechter. “Ze heeft zich uiteindelijk in de badkamer kunnen opsluiten maar toen ze de deur weer opendeed, heb ik ze tegen de wc geduwd waardoor die zelfs stukbrak. Ik heb haar gevraagd om de politie te bellen omdat ik wist dat ik mijn emoties niet meer onder controle had.”

Olympische Spelen

De prille twintiger sprak over zijn drankprobleem, wat volgens hem aan de basis ligt van zijn agressieve houding. “Ik heb in het nationaal BMX-team gezeten maar ik ben ermee moeten stoppen. Ik droomde om naar de Olympische Spelen te gaan, maar die droom heb ik moeten opgeven. Vrij snel na het stoppen met mijn carrière is mijn drankprobleem ontstaan.” De man verklaarde dat hij zelf ook al hulp zocht. “Ik ben in begeleiding bij een psycholoog. Maar eigenlijk ben ik niet altijd eerlijk geweest en heb ik mijn problemen geminimaliseerd. Sinds de feiten heb ik geen druppel meer aangeraakt. Ik wil mijn behandeling nu verderzetten en open kaart spelen.”

De koppel woont sinds kort ook opnieuw samen. “Hij verdient een tweede kans want hij heeft echt spijt”, zo benadrukte zijn vriendin. “Hij vroeg me om de politie te bellen, hij heeft meteen eerlijke verklaringen afgelegd en hij heeft ingezien dat hij verkeerd bezig was.”

De man kreeg donderdagochtend een celstraf van tien maanden met volledig uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 400 euro.