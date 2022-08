Hein Vanhaezebrouck ziet eindelijk enkele jongens terugkeren uit blessure voor wedstrijd tegen KV Oostende: “Toch blijf ik voorzichtig!”

Vadis Odjidja, Laurent Depoitre en Nurio Fortuna maken opnieuw hun opwachting in de Gentse wedstrijdselectie. Toch waagde Hein Vanhaezebrouck zich tijdens de persbabbel voorafgaand aan de partij tegen KV Oostende allerminst aan een vreugdedansje: “Voor hetzelfde geld zijn er tijdens de opwarming opnieuw twee jongens die uitvallen, al zijn we tevreden dat het met meerdere jongens vooruit gaat.”

“Fit en fit, zijn twee dingen”, klonk Vanhaezebrouck opvallend filosofisch. “Wie is er honderd procent fit en wie al iets meer dan vorige week?” Toch kwam er wel degelijk goed nieuws uit de Gentse ziekenboeg: “We hebben jongens in beide categorieën. Wie vorige week speelde, is ook nu beschikbaar. Andere jongens zijn weer fit aan het worden. Sommige zelfs voldoende: Vadis, Depoitre en Nurio.”

Toch blijft de Gentse trainer nog wat voorzichtig om al grote verwachtingen te creëren: “De keuze is toch wel al ruimer. We zullen morgen zien wie er kan starten, soms moet je keuzes maken in functie van de wedstrijd. Soms maak je een keuze voor iemand, wetende dat je die bij rust al moet vervangen.”

© BELGA

Er is dus al wat licht aan het einde van de tunnel, maar ook bij die wetenschap blijft Vanhaezebrouck op zijn hoede: “Ik ben heel voorzichtig met licht, zeker aan het einde van de tunnel. Dat is gevaarlijk. Je moet er vooral uit geraken. Voor hetzelfde geld zijn er tijdens de opwarming opnieuw twee jongens die uitvallen, al zijn we tevreden dat het met meerdere jongens vooruit gaat.”

De partij in Oostende dan maar. Steevast een lastige opdracht voor de Buffalo’s, weet ook Vanhaezebrouck: “Naar zee gaan is plezant maar niet altijd als je er moet voetballen. Het zal voor ons weer een moeilijke wedstrijd worden. Toch moeten we vertrouwen putten uit die overwinning van vorig weekend tegen Westerlo.”

Oostende werd voor de competitiestart nochtans door veel waarnemers als één van de potentiële degradanten aangewezen: “Het is altijd heel moeilijk om ploegen aan te duiden die onderaan zullen eindigen. Ook als coach van de tegenpartij. Oostende draaide vorig seizoen misschien geen topjaar en ze hadden niet zoveel gehaald. Daarom misschien die analyse maar ze hebben een team dat kan knokken. Yves zal ze wel ingepeperd hebben dat ze moeten reageren na die voorspelling dat ze zouden degraderen. Op Anderlecht streden ze al en vervolgens hebben ze gewonnen van Mechelen en Charleroi. Tal van jongens hebben nu ook veel vertrouwen.

Hong nog niet speelgerechtigd

De Buffalo’s tellen zelf ondertussen nog maar één zege en scoren met vijf op negen net iets minder goed dan KVO: “Vijf op negen is voor ons niet ok. Dat had negen op negen moeten zijn. Weliswaar beseffende dat een match op Standard nooit makkelijk is maar als je al snel met een man meer staat, moet dat drie punten opleveren. Maar iedereen weet wat er gebeurd is. En dan weet je wat er tegen STVV fout is gelopen. Het had perfect negen op negen kunnen zijn, het is vijf op negen. We moeten daar nu mee verder en ons puntenaantal opkrikken.”

© BELGA

Weliswaar met de Zuid-Koreaan Hong in de rangen, al is die voor de partij aan de Kust in principe nog niet speelgerechtigd: “Hong is er nog maar net. De papieren zijn voorlopig nog niet in orde, dus is hij ook niet speelgerechtigd. Het is een open jongen die altijd met de smile traint en professioneel is. Dat wist ik trouwens wel al van de analyse die ik maakte van zijn periodes bij zijn vorige clubs.”

“Hong is wel niet hetzelfde type als Casper Nielsen. Hong is meer een acht, richting tien. Maar kan wel op de zes spelen, al is dat niet zijn beste positie. Als je hem daar zet, verliest hij teveel van zijn kwaliteiten. Al heeft hij ook veel recuperatievermogen, dus hij kan er zeker zijn mannetje staan en we houden er rekening mee dat hij daar ook kan spelen. Het is een polyvalente speler die op tal van posities kan spelen.”