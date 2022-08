Zeldzaam natuurfenomeen: bosbrand in Californië veroorzaakt vuurtornado

Bosbranden teisteren opnieuw de Amerikaanse staat Californië. In Gorman, dicht bij Los Angeles, is ongeveer 150 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand veroorzaakte daardoor een dansende vuurkolk. De vuurtornado wordt gevormd door een draaiende kolom die opstijgt in de hete lucht. (cem)

