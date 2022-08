STVV neemt maatregelen tegen de hitte met gratis water en zonnecrème

Voor het duel op Stayen, dat om 13.30 uur afgetrapt wordt, voorziet de club 2.800 gratis flesjes water aan de tribunes Noord en Oost. In het stadion zijn de fans grotendeels beschut tegen de zon. “We hebben deze week de proef op de som genomen en gekeken naar wat de situatie zou zijn op het uur van aanvang”, duidt Sven Menten in een persmededeling van de club. “Tijdens de wedstrijd zit je als supporter 90 minuten in de schaduw op Tribune Oost, West en aan de bezoekerszijde. Onze harde kern op Tribune Noord staat 90 minuten in de volle zon. Daarom voorzien we een voorraad zonnecrème. We roepen de supporters in die tribune ook op om een pet te dragen.”