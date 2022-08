Seraing neemt doelman Timothy Martin over van Virton

De 21-jarige Martin, 1m89 groot, maakt ook deel uit van de kern van het nationale U23-team van het Groothertogdom Luxemburg. “Seraing is een mooie club en ik ben ervan overtuigd dat deze transfer me zal helpen vooruit te komen. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière te beginnen”, aldus de doelman, die vorig jaar zeven wedstrijden bij Virton speelde in eerste klasse B.

Seraing is het nieuwe voetbalseizoen met een valse noot begonnen. Na drie speeldagen en evenveel nederlagen bengelt de Luikse club onderaan het klassement.