Volleybalclub Maaseik strikt Argentijns jeugdinternational Luciano Aloisi

Luciano Aloisi komt over van het Argentijnse Ciudad Voley, waarmee hij afgelopen seizoen vicekampioen, bekerfinalist én winnaar van de Supercup werd. Hoewel Aloisi nog altijd maar 19 jaar is, zal Maaseik niet zijn eerste buitenlands avontuur zijn. De spelverdeler kwam in 2020/21 één seizoen uit voor het Duitse Bühl. Bij Maaseik zal hij als back-up dienen voor setup Renet Vanker.

Nog één middenman

Aloisi maakt al enkele jaren deel uit van de Argentijnse jeugdploegen. Zo werd hij in 2019 derde op het WK U19 en in 2021 vierde op het WK U21. Op dat laatste WK op Sardinië speelde hij overigens twee keer tegen België, met toen Ferre Reggers en Martin Perin.

Aloisi is de vierde inkomende transfer van Maaseik. Eerder haalde Greenyard ook al drie receptiehoek-spelers binnen: Nazar Hetman (Ezerzeme), Athanasios Protopsaltis (Panathinaikos) en Adam Bartos (Nantes). De kern van coach Fulvio Bertini is nu zo goed als rond. Ontbreekt alleen nog: een derde middenman, naast Elias Thys en Henri Treial.