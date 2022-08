Maasmechelaar (44) krijgt 14 maanden cel voor rake klappen aan vriendin

De eerste feiten vonden plaats op 24 juni 2021. Toen kreeg de politie een oproep van een hevige ruzie tussen het koppel op straat voor het appartementsgebouw waar de vrouw woonde. Toen de agenten ter plaatse kwamen, stond de vrouw volledig overstuur op de stoep en riep ze dat haar vriend haar geslagen had. De veertiger zelf was niet meer aanwezig. “Tijdens haar relaas aan de politie kwam de man terug aangefietst en begon hij amok te maken. Hij was onder invloed van alcohol”, zo stelde de procureur.

In de nacht van 25 op 26 februari 2022 vielen er opnieuw rake klappen nadat de man via het keukenraam van het appartement van het slachtoffer naar binnen was gekropen. “Hij had haar met de vuisten aangevallen waardoor de vrouw een gebroken neus had”, zo stelde de procureur. De laatste feiten dateren van 20 mei 2022. “Ook toen kreeg ze slaag over haar hele lichaam. Hij nam haar bij de keel en zei dat hij haar zou vermoorden.”

Woonstschennis

Omdat de vrouw ook verklaarde dat haar vriend meermaals ongevraagd binnenviel in haar appartement op zoek naar geld en drugs, werd de man ook vervolgd voor woonstschennis. “We woonden samen, dus ik mocht daar zijn”, hield de man vol tijdens de zitting voor de Tongerse rechter. Volgens de aanklager zag hij echter over het hoofd dat hij er niet officieel ingeschreven stond. “Dus echt samenwonen deden die twee niet”, klonk het.

De slagen en verwondingen gaf de man wel deels toe tijdens de zitting vorige maand voor de Tongerse rechter, ondanks dat hij tijdens het onderzoek wel steeds ontkende. “Ik heb een dikke fout gemaakt. Ik gebruikte drugs en alcohol. Mijn excuses daarvoor”, zo sprak hij. Alleen de feiten van 20 mei trok de man in twijfel. “Dat is wel gelogen. Ze vond dat ik niet lang genoeg in de cel had gezeten waardoor ze een valse aangifte heeft gedaan. Van die slagen weet ik niets.”

De rechter geloofde de man niet omdat hij ook eerst de eerste feiten ontkende en pas tijdens de behandeling van de zaak overging tot bekentenissen. “Hij is niet betrouwbaar”, zo concludeerde de rechter in het vonnis. De man werd daarom veroordeeld tot 14 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro.