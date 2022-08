Democratische toppoliticus vliegt uit tegen man in publiek: “Voor jou is dit misschien grappig, motherf*cker”

Beto O’Rourke reageert hevig wanneer hij man in publiek hoort lachen tijdens speech over wapengeweld — © Twitter

Democraat Beto O’Rourke is woensdagavond even uitgevlogen tijdens een speech in de Amerikaanse staat Texas. Toen hij het wapen beschreef waarmee het bloedbad op een school in Uvalde werd aangericht, schoot een vermeende aanhanger van Republikein Greg Abbott in de lach. Een reactie die O’Rourke niet zomaar liet passeren: “Het mag dan wel grappig zijn voor jou motherf*cker, maar voor mij is het dat niet, oké?” Zijn hevige repliek werd meteen gevolgd door een luid applaus van zijn supporters.