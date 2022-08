Vrouw sterft in haar slaap op het vliegtuig, familie zit acht uur naast haar lichaam

Een Britse vrouw is tijdens een vlucht van Hongkong naar het Verenigd Koninkrijk overleden in haar slaap. Haar familie moest acht uur lang langs het lichaam van de vrouw blijven zitten.

Bron: The Guardian

Vroedvrouw Helen Rhodes (46) woonde al vijftien jaar in het buitenland, maar zou nu voor het eerst met haar gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Maar tijdens die vlucht stierf de vrouw in haar slaap. Ze reageerde niet meer en kon ook niet gereanimeerd worden.

Het hele incident speelde zich voor de ogen van haar jonge kinderen en haar echtgenoot af. Zij bleven ook gedurende de rest van de vlucht langs de mama zitten. “Gedurende de resterende 8 uur van de vlucht lag Helen in een ademloze slaap in haar stoel. Hoewel dit zeer traumatiserend was voor de familie, hadden ze allemaal de tijd om tegen haar te zeggen wat ze moesten zeggen”, schreef een vriendin op een GoFundMe-pagina die voor de familie werd opgezet.

Het vliegtuig werd aan de grond gezet in Frankfurt waar het lichaam van de vrouw uit het vliegtuig gehaald werd. Haar echtgenoot en de kinderen vlogen verder naar het Verenigd Koninkrijk.

Het zou de eerste keer geweest zijn sinds dat Helen haar familie opnieuw zag na de pandemie. “Jammer genoeg heeft ze hen nooit meer gezien.”

(sgg)