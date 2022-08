KMSK Deinze versterkt zich met Jur Schryvers van SK Beveren

KMSK Deinze heeft zich versterkt met de 25-jarige Jur Schryvers. De verdedigende middenvelder komt over van SK Beveren en ondertekende een contract bij oranje-zwart voor de duur van twee seizoenen.

Jur Schryvers genoot een deel van zijn opleiding bij Germinal Beerschot en ging vanaf 2013 bij Club Brugge aan de slag. Bij dat laatste team speelde hij van 2014 tot 2017 bij de beloften. In het seizoen 2017-2018 nam Philippe Clément hem mee naar SK Beveren, waar hij op 14 oktober 2017 zijn debuut maakte in de Oost-Vlaamse derby tegen AA Gent. Hij speelde bij SK Beveren tot 30 juni 2022 en stapt nu dus transfervrij over naar KMSK Deinze.

“Ik ken KMSK Deinze uiteraard van het afgelopen seizoen in 1B. Het is een club met ambitie en dat spreekt me zeker aan, vandaar mijn beslissing om naar hier te komen. Ik ken ook enkele spelers heel goed, zoals Christophe Janssens en Jellert Van Landschoot, dus ik kijk er wel naar uit om samen met hen en de rest van het team de competitie te beginnen”, verduidelijkte Schryvers.

“Jur Schryvers is een jonge speler met veel ervaring in het Belgische voetbal. Hij kan zowel als verdediger of als centrale middenvelder spelen. Hij zal het team een goede balans en intensiteit bieden, waardoor ook op het middenveld goede aanvallende verbindingen ontstaan. Ik hoop dat hij het team kan helpen om onze doelen dit seizoen te behalen”, stelde sportief directeur Adrian Esparraga van KSMSK Deinze. Oranje-Zwart begint zondag met een uitwedstrijd tegen de beloften van Anderlecht aan het nieuwe seizoen.