Belgische dubbelvier roeit zich meteen bij de top twaalf op EK in München

Marlon Colpaert (KRSN Oostende), vorig seizoen Europees kampioen bij de beloften en brons op het WK U23 in de lichte dubbeltwee, wist na het afhaken van zijn teamgenoot Niels Van Zandweghe, pas sinds vorig weekeinde dat hij in dit EK niet in dubbeltwee maar wel in skiff zou roeien. De 22-jarige meldde zich dus zonder enige specifieke voorbereiding en dat heeft hij geweten. Colpaert finishte in zijn voorwedstrijd vierde en realiseerde pas de elfde tijd op dertien skiffeurs. Dit betekent dat hij vrijdagochtend moet proberen om in de herkansingsrace alsnog dat halve finaleticket op zak te steken.

De Belgische dubbelvier Claeys - Lemmelijn - Mercier - Tim Brys meldde zich voor hun eerste EK race na een ingreep van bondscoach Müller in totaal andere opstelling dan in de World Cup-finale. In hun voorwedstrijd moesten ze het opnemen tegen de viertallen uit Roemenië, Oekraïne en Tsjechië en daar waar de Belgen twaalfde finishten in Luzern, sloten deze drie teams hun World Cup-finale af op een derde, vierde en negende plaats. De nieuwe slagroeier Ruben Claeys kreeg van bondscoach Axel Müller het plan mee om hun race tegen een felle wind in tactisch aan te pakken.

Zijn woorden vielen niet in dovemansoren. Na 500m kwamen onze landgenoten pas als zesde door, maar halfweg lieten ze die laatste plaats al aan de Zweden en zaten ze de Oekraïners heel dicht op de hielen. In de derde vijfhonderd snelden ze ook dat viertal voorbij en lagen de Belgen dus op die felbegeerde derde plaats. In de slotmeters moesten de Tsjechen alle zeilen bij zetten om onze landgenoten van de tweede plaats af te houden. Claeys-Lemmelijn-Mercier-Brys finishten drie tienden van een seconde na de Tsjechen. De Roemenen, brons in de World Cup-finale, losten hun favorietenrol perfect in en wonnen vlot deze race. Uiteindelijk zouden de Belgen ook de zesde snelste tijd realiseren. Ze leverden daarmee hun beste race van dit seizoen af en mogen dus vrijdag de halve finales met veel vertrouwen tegemoet zien

De Belgische resultaten.

Seniores A Mannen.

Dubbelvier: 15 teams, drie voorwedstrijden eerste drie plaatsen zich voor de halve finale, andere teams roeien de herkansingsrace.

Eerste race:

1. Roemenië 6:18.46

2.Tsjechië 6:23.87

3. CLAEYS - LEMMELIJN - MERCIER - BRYS (BEL) 6:24.16

4. Oekraïne 6:32.70

5. Zweden 6:44.76

Ruben Claeys (KR Sport Gent) , Ward Lemmelijn (Schulensmeer), Gaston Mercier (RCAE Liège) en Tim Brys (KR Club Gent) klokten de zesde tijd en plaatsen zich voor de halve finale

Mannen lichtgewicht.

Skiff: 13 skiffeurs, drie voorwedstrijden, eerste drie plaatsen zich voor de halve finale, andere skiffeurs varen de herkansing.

Derde voorwedstrijd:

1. Lazar Penev (Bul) 7:58.30

2. Rasmus Lind (Den) 7:58.97

3. Ahmet Rapi (Zwe) 8:05.08

4. MARLON COLPAERT (BEL) 8:12.13

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) klokte de elfde tijd en vaart de herkansing