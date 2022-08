Stoffel Vandoorne op zucht van eerste wereldtitel Formule E, komend weekend apotheose

Stoffel Vandoorne staat op het punt een eerste keer wereldkampioen te worden. Zaterdag (9u00 Belgische tijd) start de Mercedes-rijder met een voorsprong van 36 punten aan de voorlaatste manche in het wereldkampioenschap Formule E, een ePrix in Seoel. Zondag wordt ook de zestiende en laatste ePrix van het seizoen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad gereden.

Vandoorne won dit seizoen maar één ePrix - wel de meest prestigieuze (Monaco) - maar toonde zich bijzonder regelmatig. Eén keer finishte hij buiten de top tien (11e in Mexico) en ook nog een keer buiten de top vijf (7e in Saoedi-Arabië). Zeven keer stond de 30-jarige West-Vlaming op het podium.

In de vorige ePrix deed de vicekampioen van 2020 een gouden zaak door in Londen van de dertiende plaats op de startgrid nog naar de vierde plaats op te rukken. Dat terwijl zijn concurrenten het allemaal lieten afweten. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Spark-Jaguar) en de Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) haalden de finish niet en de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi Racing) werd pas dertiende. Daardoor heeft Vandoorne in de stand nu 36 punten voor op Evans, 41 op Mortara en 57 op Vergne. Er zijn nog maximaal 58 punten te verdienen.

In 2010 won Vandoorne als 18-jarige de F4 Eurocup 1.6, twee jaar later de Eurocup Formula Renault. In 2015 stak hij de titel in de GP2 (Formule 2) op zak, waarna hij bij McLaren een zitje in de Formule 1 kreeg. In dat wereldkampioenschap werd hij in 2017 en 2018 telkens zestiende. Daarna werd hij in de koningsklasse testrijder voor Mercedes en ging hij het kampioenschap voor elektrische wagens rijden. Daarin werd hij in 2019 zestiende, in 2020 tweede en vorig jaar negende.