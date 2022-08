Mack Rutherford landt op 23 augustus in Henegouwen als afsluiter solovlucht rond de wereld

De 17-jarige Belgisch-Britse piloot Mack Rutherford zal zijn solovlucht rond de wereld op 23 augustus afronden met een landing op de Buzet Airstrip Airport in Pont-à-Celles in de provincie Henegouwen. Dat heeft hij donderdag meegedeeld. De broer van Zara begon op 23 maart aan zijn poging om als jongste piloot ooit solo rond de wereld te vliegen.

Rutherford heeft het leeuwendeel van zijn tocht al achter de rug met onder meer zandstormen boven Soedan, extreme temperaturen in Dubai, gesloten luchthavens in India en talloze technische problemen. Onlangs nog vloog hij over de Beringzee van Japan naar Alaska.

Het huidige record voor de jongste piloot die met een ultralicht vliegtuig solo de wereld is rondgevlogen, staat op naam van de 18-jarige Brit Travis Ludlow. Bij de vrouwen is het record sinds begin 2022 in handen van Macks 19-jarige zus Zara.