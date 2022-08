Kritiek op Antwerps stadsbestuur na nieuw geval van drugsgeweld, De Wever reageert geprikkeld

Afgelopen nacht werd Borgerhout opgeschrikt door een explosie in de Ledeganckstraat. Het is al de derde aanslag in slechts een week tijd in Borgerhout. “Het stadsbestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen, er wordt te licht over gegaan”, zegt districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel (Groen). Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wijst op zijn beurt opnieuw naar het federale niveau: “De federale regering ziet de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit. Onze stad is in Brussel niet van tel.”

Districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) vindt dat er dringend meer politie op straat moet komen om te voorkomen dat het geweld blijft toenemen. “Het is bijzonder beangstigend voor de Borgerhoutenaar. Mensen beginnen zich echt onveilig te voelen in hun huis en in hun straat.”

Volgens Preneel is de huidige aanpak van de ‘war on drugs’ niet effectief. “Het is natuurlijk een internationaal probleem. Er moet stevig nagedacht worden over de hele aanpak van de drugsproblematiek, maar dat is voer voor criminologen. Ik zie vooral wat er in de wijken gebeurt en ik zie de angst bij mijn buren en bij mezelf. Dit moet echt stoppen”, zegt Preneel.

© BFM

Preneel: “Ik denk dat het echt nodig is dat er werk wordt gemaakt van politie die aanspreekbaar is, de wijkagent van vroeger die de wijk door en door kent en met de fiets of te voet op pad is. Maar dat heeft het stadsbestuur net afgebouwd.”

De Wever: “Oneerlijke strijd”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wijst op zijn beurt naar het federale niveau. “Deze golf van aanslagen is nu al enkele maanden bezig. Zoals steeds voeren het parket en de federale gerechtelijke politie een onderzoek, en de lokale politie biedt hen daarin alle ondersteuning die noodzakelijk of nuttig kan zijn”, reageert De Wever.

“Ik herhaal nogmaals mijn oproep dat het parket en de federale gerechtelijke politie een oneerlijke strijd voeren door een ernstig gebrek aan mensen en middelen”, gaat De Wever verder. “In tegenstelling tot wat ministers beweren, is de malaise op het terrein nog nooit zo groot geweest bij de federale politiediensten. De federale regering ziet de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit.”

De Wever: “Ministers blijven het probleem afdoen als een Antwerps fenomeen. En dat is niet alleen een slag in het gezicht van alle mensen die dagelijks op het terrein aan de slag gaan om onze samenleving te beschermen en de georganiseerde misdaad te bestrijden. Het is ook een duidelijke boodschap dat de veiligheid van onze stad in Brussel niet van tel is.”