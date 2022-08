Liliane Saint-Pierre maakte zich woensdagavond kwaad toen presentator Aster Nzeyimana haar optreden wilde afbreken op de Antwerp Pride Opening Night. De ochtend na het incident in het Rivierenhof klinkt er nog steeds boosheid in haar stem wanneer ze ons haar verhaal doet: “Dat was de grootste vernedering uit mijn carrière.”