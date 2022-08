Brandstofdieven die betrapt werden in Hoeselt verschijnen binnenkort al voor rechter

De twee brandstofdieven die dinsdagnacht toesloegen bij een bedrijf in Tongeren en daarna betrapt werden in Hoeselt, zullen via snelrecht gedagvaard worden. Het gaat om twintigers uit Verviers.

Het duo werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgemerkt op het terrein van een firma op de Prinsenweg in Tongeren. Ze waren brandstof aan het stelen. Na de diefstal reden ze met een bestelwagen weg in de richting van Riemst. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ging meteen op zoek naar het verdachte voertuig.

Even later werd de nummerplaat van de dieven opgemerkt door een ANPR-camera in Hoeselt, waarna de zoekactie zich naar daar verplaatste. Uiteindelijk werd de bestelwagen door de politie gevonden op de industriezone. In het voertuig stonden 30 lege jerrycans en een zestal gevulde jerrycans, in totaal goed voor zo’n 100 liter gestolen mazout. De bestuurder en de passagier, twee twintigers uit Verviers, werden gearresteerd.

De politie vond 30 lege en een zestal gevulde jerrycans, goed voor zo’n 100 liter gestolen mazout. — © Tom Palmaers

De bestuurder bleek onder invloed te rijden en de bestelwagen was bovendien niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd. De nummerplaat bleek een gestolen duplicaat dat vervalst was om op een originele nummerplaat te lijken. Het duo werd door het parket Limburg gedagvaard via de snelrechtprocedure. Ze zullen binnenkort al voor een rechter moeten verschijnen. siol

De twintigers worden via snelrecht gedagvaard. — © Tom Palmaers

