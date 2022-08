Belgian Lion Jonathan Tabu nieuwe recordinternationaal in ‘Club 100’ Basketball Belgium

Nieuwe mijlpaal in de legendarische ‘Club 100’ van Basketball Belgium. Jonathan Tabu (36) passeerde in de interland tegen Duitsland recordinternationaal Christophe Beghin (137). Tabu telt nu 138 caps en is bij de Belgian Lions de nieuwe recordhouder.

“Wauw, dit is ongelooflijk. De Club 100 telt schitterende Belgische basketbaliconen. Het is een eer dat ik deze lijst mag aanvoeren.” Jonathan Tabu was op de vorige vier Europese Kampioenschappen (2011, 2013, 2015 en 2017) met de Belgian Lions van de partij. De “Club 100” van Basketball Belgium telt bij de Belgian Lions 14 spelers. Maxime De Zeeuw (125) en Jean-Marc Mwema (104) zijn de twee overige actieve spelers in deze indrukwekkende lijst. Pierre-Antoine Gillet, die momenteel 92 caps telt, kan deze zomer de vijftiende Belgian Lion van Club 100 worden.

Club 100 Belgian Lions

1. Jonathan Tabu 138

2. Christophe Beghin 137

3. Axel Hervelle 134

4. Jef Eygel 133

5. Maxime De Zeeuw 125

6. Guy Muya 121

6. Sam Van Rossom 121

8. John Loridon 119

9. Roel Moors 116

10. Lucien Van Kersschaever 109

10. Rik Samaey 109

12. René Aerts 105

13. Jean-Marc Mwema 104

14. Piet Van Hille 103