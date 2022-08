Hier ging het al eerste keer mis tijdens optreden Liliane Saint-Pierre: “Wablieft? Wàt gaat hij doen?”

Het optreden van Liliane Saint-Pierre tijdens de Antwerp Pride Opening Night was er een met gespannen momenten. Haar tijd op OLT Rivierenhof was beperkt, al belette dat haar niet om presentator Aster Nzeyimana weg te sturen toen hij haar wilde bedanken voor de muziek. Maar ook voorafgaand op dat akkefietje kwam het tot een confrontatie tussen de zangeres en de organisatie.

Enkele nummers voor het einde van haar show probeerde een medewerker de artieste te melden dat haar tijd erop zat. Maar dat liet de zangeres niet aan haar hart komen. “Ik ga ‘Sweet dreams’ doen, ‘Een sprong in het duister’ en ‘Soldiers of love’ en dan ben je van mij af, oké?”, aldus Liliane. “’En als je me nog een keer vraagt, dan weet je wat… Of niet meer vraagt, da’s ook goed, dan ga ik wel ergens anders zingen. Ongelofelijk, dit kan alleen maar in Vlaanderen.”

© DHS

(kmlo)