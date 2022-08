België wordt leeggeplukt: al veertien smaakmakers vertrokken, samen zorgden ze voor 128 goals en 109 assists vorig seizoen

De Belgische competitie wordt deze zomer kaalgeplukt. Buitenlandse clubs hebben vele miljoenen over voor spelers die in ons land het verschil maakten, anderen waren gehuurd en worden teruggeroepen naar hun moederclub. Onder meer Charles De Ketelaere, Joshua Zirkzee, Deniz Undav, Junya Ito … en nu ook Sergio Gomez. In totaal verliest de Belgische competitie minstens veertien smaakmakers die vorig seizoen samen voor 128 doelpunten en 109 assists zorgden in de competitie.